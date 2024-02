Was sagt man dazu, Glorious Sun?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Glorious Sun betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Glorious Sun überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Glorious Sun-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite für Glorious Sun beträgt 7,06 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 7,07 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Glorious Sun konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Glorious Sun im Bereich der zyklischen Konsumgüter mit 15,2 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -9 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Glorious Sun, mit einer Überkauft-Einstufung im RSI und neutralen Bewertungen für Dividendenpolitik und Sentiment.