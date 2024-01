Was sagt man dazu, Glacier Lake Resources?

Die Aktie von Glacier Lake wird aus charttechnischer Sicht kritisch bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,07 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) wird unterschritten, was zu einer Abweichung von -16,67 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Glacier Lake liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ein durchschnittliches Aktivitätsniveau und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Glacier Lake. Die Aktie wird daher mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.