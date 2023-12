Was sagt man dazu, Gigantelmon AS?

Die Gigante Salmon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 9,75 NOK verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 8,74 NOK liegt, was zu einer Abweichung von -10,36 Prozent führt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 7,37 NOK liegt, ergibt sich eine Abweichung von +18,59 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gigante Salmon-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier mit "Gut" bewertet, da auch hier eine Überverkauft-Situation vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Gigante Salmon in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Gigante Salmon in den verschiedenen Analysen Bewertungen von "Schlecht", "Gut" und "Neutral", was auf eine gemischte Einschätzung der Aktie hinweist.