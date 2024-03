Was sagt man dazu, Friedrich Vorwerk Group?

Die Analyse von Aktienkursen lässt sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten reduzieren, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung spielen eine Rolle. Unsere Analysten haben die Aktie von Friedrich Vorwerk auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Friedrich Vorwerk in den sozialen Medien diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Friedrich Vorwerk als neutral betrachtet werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Friedrich Vorwerk liegt bei 38,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 48,98 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, und je nach Intensität und Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Friedrich Vorwerk haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen und daher die Bewertung "Schlecht" vergeben. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Insgesamt ergibt sich also ein langfristig eher "Schlechtes" Stimmungsbild.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie von Friedrich Vorwerk beträgt aktuell 12,77 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,6 EUR liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,17 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Aktie von Friedrich Vorwerk also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.