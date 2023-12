Guangzhou Lingnan Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Guangzhou Lingnan hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter eine Rendite von -19,8 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 22,81 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guangzhou Lingnan besonders positiv diskutiert, allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Kommunikation. Aufgrund dieser gemischten Meinungen erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 36,78 Punkte und auf 25-Tage-Basis 40,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird und weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich, dass Guangzhou Lingnan eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Guangzhou Lingnan in diesem Punkt als "Gut" bewertet.