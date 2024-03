Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Forum Energy Metals beträgt derzeit 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,94 für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 0,12 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,13 CAD liegt, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Jedoch liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,14 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs von 0,13 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren vergeben.

In Bezug auf Dividendenrenditen liegt Forum Energy Metals mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch und erzielt somit einen geringeren Ertrag von 7,94 Prozentpunkten. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Forum Energy Metals liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.