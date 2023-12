Was sagt man dazu, Fortis?

Weitere Suchergebnisse zu "Fortis":

Die technische Analyse der Fortis-Canada-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 56,12 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 54,51 CAD um -2,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 55,26 CAD, was einer Abweichung von -1,36 Prozent entspricht und die Aktie somit auch in diesem Zeitraum als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,02 Punkten, was darauf hinweist, dass Fortis -Canada weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,59 und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Fortis-Canada-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Fortis -Canada derzeit eine Dividendenrendite von 4,33 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fortis -Canada besonders negativ diskutiert, wobei die negative Kommunikation an 12 Tagen überwog. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit insbesondere "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Fortis -Canada somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.