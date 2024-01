Was sagt man dazu, Fluor?

Weitere Suchergebnisse zu "Fluor":

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktien sind wichtige Indikatoren, um die allgemeine Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Eine Analyse der Aktie von Fluor ergibt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum hinweg mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Fluor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Einschätzungen von Analysten der letzten 12 Monate verteilen sich auf 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 38 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Fluor liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent in der Bauwesen-Branche liegt. Auf Grundlage dieses Resultats erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fluor gesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.