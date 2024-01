Was sagt man dazu, Fluoguide AS?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Fluoguide A-. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Aus technischer Sicht ist die Fluoguide A- derzeit -10,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -15,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Fluoguide A- im Anleger-Sentiment eher neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Fluoguide A- weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt wird die Aktie Fluoguide A- aufgrund der oben genannten Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.