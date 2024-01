Was sagt man dazu, Fletcher BuildingPK?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fletcher Building liegt derzeit bei 15,95, was 38 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (25,92). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 9 zum Aktienkurs, was einer positiven Differenz von +5,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Fletcher Building daher als "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fletcher Building-Aktie derzeit mit einem Wert von 51,22 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 41 als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fletcher Building ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Fletcher BuildingPK-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fletcher BuildingPK jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fletcher BuildingPK-Analyse.

Fletcher BuildingPK: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...