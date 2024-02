Was sagt man dazu, Fission Uranium?

Die Fission Uranium-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert beträgt 0,85 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,13 CAD liegt, was einem Unterschied von +32,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,14 CAD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (-0,88 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Fission Uranium-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,22 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fission Uranium-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 59,65 liegt. Somit wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Fission Uranium-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,91 Prozent, was einer Outperformance von +26,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.