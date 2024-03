Was sagt man dazu, Fisker Registered (A)?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Fisker-Aktie ergibt sich ein RSI von 96,43 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass sie als überkauft eingestuft wird. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 76,79, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält Fisker eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysten-Einschätzung für die Aktie von Fisker ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut". In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,15 USD eine erwartete Kursentwicklung von 9233,33 Prozent bedeutet.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Fisker in den sozialen Medien. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fisker wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fisker in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.