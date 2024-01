Was sagt man dazu, First Northern Community?

Die First Northern Community weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der First Northern Community von 8,85 USD als positiv bewertet, da er mit +7,14 Prozent Entfernung vom GD200 (8,26 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 8,63 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. Der Relative Strength Index (RSI) der First Northern Community liegt bei 88,89, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt, während der RSI25 sich auf 19,86 beläuft und somit als "Gut" eingestuft wird. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sich die Stimmung und die Diskussionsstärke in den letzten Wochen kaum verändert haben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

