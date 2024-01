Was sagt man dazu, First /NC?

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancorp":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von First -Southern Pines Nc hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die First -Southern Pines Nc-Aktie beträgt aktuell 68, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 36,23. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet First -Southern Pines Nc eine Dividendenrendite von 3,25 % aus, was 135,57 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Ertrag als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse von Analystenmeinungen ergab, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was eine Empfehlung von 25,94 Prozent Steigerung bedeutet. Insgesamt erhält die First -Southern Pines Nc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.