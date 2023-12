Was sagt man dazu, Exxaro Resources?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Exxaro-Aktie beträgt der RSI-Wert derzeit 45, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für den RSI.

Bei der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt herangezogen, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Exxaro-Aktie liegt bei 8,68 EUR, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,35 EUR eine positive Abweichung von 7,72 Prozent ergibt. Daher erhält Exxaro eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 9,3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für die Exxaro-Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurden vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Exxaro diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Exxaro-Aktie sowohl im Hinblick auf die technische Analyse als auch auf das Anleger-Sentiment.

