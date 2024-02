Was sagt man dazu, Erlebnis Akademie?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Erlebnis Akademie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Erlebnis Akademie liegt bei 38,89, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 47 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Erlebnis Akademie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 45,29 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens um 46,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Anleger, die in die Aktie von Erlebnis Akademie investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,46 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.