Was sagt man dazu, Envitec Biogas?

Die Dividendenrendite der Aktie von Envitec Biogas liegt derzeit bei 5,43 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchs einen geringeren Ertrag von 14,71 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In den sozialen Medien wurde Envitec Biogas in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zu Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite der Envitec Biogas-Aktie in den letzten 12 Monaten mit -20,53 Prozent um mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch" verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 41,31 Prozent, was bedeutet, dass Envitec Biogas mit 61,84 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Envitec Biogas-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 54,1 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Envitec Biogas.