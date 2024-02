Was sagt man dazu, Enel Spa?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Enel Spa-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, basierend auf der technischen Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der Aktienkurs liegt mit 6,341 EUR 2,77 Prozent über der GD200 von 6,17 EUR, während er 3,34 Prozent unter dem GD50 von 6,56 EUR liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, obwohl in den Diskussionen der letzten Tage auch negative Themen präsent waren. Die Auswertung ergab 5 positive und 0 negative Handelssignale, was zu einer guten Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität bezüglich Enel Spa ist insgesamt eher gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Enel Spa mit einer Rendite von 5,29 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Enel Spa-Aktie, mit neutralen Einschätzungen basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment der Anleger, jedoch einer positiven Bewertung hinsichtlich der Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.