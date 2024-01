Was sagt man dazu, Enbridge F Cum Redeemable Prf?

Der Aktienkurs von Enbridge verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,4 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Enbridge als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 16,08 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 67,72 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Enbridge-Aktie bei 48,35 CAD festgelegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 49,06 CAD beträgt +1,47 Prozent. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der aktuelle Wert bei 46,73 CAD, was einer Differenz von +4,99 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Enbridge eine Rendite von 7,71 Prozent auf, was 89,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.