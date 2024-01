Was sagt man dazu, Embry?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Embry liegt mit einem Wert von 6,38 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was einer Unterbewertung um 80 Prozent entspricht. Diese vergleichsweise günstige Bewertung führt zu einem positiven "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Embry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,33 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -46,87 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Embry um 32,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird der Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Embry-Aktie bei 0,51 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,43 HKD deutlich darunter liegt (-15,69 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den langfristigeren Durchschnitt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen geringeren Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich kaum eine Veränderung für Embry in den letzten Wochen. Die Aktie wird daher in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Embry-Aktie somit aufgrund verschiedener Kriterien ein "Neutral"-Rating.