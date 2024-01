Was sagt man dazu, Elis?

Weitere Suchergebnisse zu "Elis":

Die Analyse der Aktie von Elis zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Elis derzeit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt bei 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,36 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,71 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Elis-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Elis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was eine Outperformance von +57,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Elis um 57,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.