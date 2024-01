Was sagt man dazu, Ecoclime AB?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz im Netz sind wichtige Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Ecoclime zeigt sich in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ecoclime-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 50,34 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Ecoclime.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Ecoclime derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,97 SEK, während der Kurs der Aktie bei 5,68 SEK um +14,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 5,56 SEK führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" für Ecoclime.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ecoclime, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Ecoclime basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, RSI und technischer Analyse.