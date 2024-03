Was sagt man dazu, Doordash?

Die Analystenbewertung für Doordash in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 3-mal als gut, 3-mal als neutral und 1-mal als schlecht bewertet wurde. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus als "neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Doordash. Die Analysten gehen davon aus, dass der aktuelle Kurs von 132,55 USD um -23,61 Prozent fallen wird und das mittlere Kursziel bei 101,25 USD liegt. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Doordash-Aktie liegt bei 42, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (36,06) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Doordash.

Bei Doordash konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Doordash auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Doordash in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Positive Themen dominieren jedoch die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.