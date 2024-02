Was sagt man dazu, DocMorris?

Die Docmorris-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 53,29 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 92,9 EUR lag, was einem Anstieg von 74,33 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Docmorris liegt bei 21,92, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Docmorris-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 88,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt Docmorris aktuell 102,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.