Was sagt man dazu, Dashang?

Die Aktie von Dashang zeigt gemischte Signale in Bezug auf die technische Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 18,38 CNH, während der aktuelle Kurs bei 17,34 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -5,66 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,25 CNH, was einen Abstand von +0,52 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Dashang in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Dashang führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen ähnlichen "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Dashang im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,33 Prozent erzielt, was 8,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Multiline-Einzelhandel" liegt Dashang mit einer Unterperformance von 4,03 Prozent insgesamt "Schlecht".