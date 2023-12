Was sagt man dazu, Dalian Sunlight Machinery?

Die Dalian My Gym Education-Aktie wird in Bezug auf das aktuelle Kursniveau mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent liegt. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Dalian My Gym Education analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Dalian My Gym Education-Aktie derzeit mit einem RSI-Wert von 68,89 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies gilt auch für den RSI25-Wert von 61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt, dass die Dalian My Gym Education-Aktie derzeit mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet wird, da der Aktienkurs einen Abstand von -16,53 Prozent zum GD200 aufweist. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) führt zu einem "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -5,15 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.