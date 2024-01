Was sagt man dazu, DTE Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Die Dte Energy-Aktie wird nach einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses beträgt 107,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 110,83 USD lag, was einem Unterschied von 3,3 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 105,86 USD zeigt eine Abweichung von +4,69 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Dte Energy-Aktie derzeit eine Rendite von 3,69 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dte Energy zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Dte Energy-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für die Dte Energy-Aktie in den Bereichen technische Analyse, Dividende, Sentiment und Buzz sowie Analysteneinschätzungen eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Gut".