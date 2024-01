Was sagt man dazu, Corporate Travel Managment?

Die technische Analyse der Corporate Travel Management-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,66 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +7,42 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 43, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Corporate Travel Management eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.