Was sagt man dazu, Comstock?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Comstock in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Comstock wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist ein Anstieg der Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Comstock-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Es liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Comstock im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 9,5 USD. Dies würde einer erwarteten Performance von 24,51 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 7,63 USD liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt vergibt die Redaktion daher das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von 43,51 zeigt an, dass die Comstock-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 62, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Comstock liegt derzeit bei 6,35, was bedeutet, dass die Börse 6,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Comstock zahlt. Dies ist 77 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 27. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV die Bewertung "Gut" im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch".