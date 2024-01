Was sagt man dazu, Computershare?

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Computershare in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine gute Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,2, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein gutes Rating.

Die Dividendenrendite von Computershare beträgt 2,67 Prozent, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computershare liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Unterbewertung bedeutet und daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene erhält.