Was sagt man dazu, Computer and?

Die Anleger-Stimmung bei Computer & ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der vergangenen ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Computer & festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Computer & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 44,58) liegt die Aktie also unter dem Durchschnitt, was sie als unterbewertet erscheinen lässt. Aus fundamentaler Sicht erhält Computer & daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Computer & beträgt 5,65 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (6,26 Prozent) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die aktuelle Einschätzung der Anleger-Stimmung als neutral bewertet werden, während die fundamentale Bewertung aufgrund des unterbewerteten KGV als positiv einzustufen ist.