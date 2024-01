Was sagt man dazu, CompuGroup Medical?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Compugroup Medical & Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden insgesamt 7 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale auf der Basis der Kommunikation verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Compugroup Medical & Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 42,46 EUR für den Schlusskurs der Compugroup Medical &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 35,58 EUR, was einem Unterschied von -16,2 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 68,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Compugroup Medical & Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.