Was sagt man dazu, Columbia Sportswear?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Columbia Sportswear war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Columbia Sportswear derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 76,23 USD, während der Kurs der Aktie bei 81,09 USD liegt, was einer Abweichung von +6,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 79,59 USD, was einer Abweichung von +1,88 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Columbia Sportswear im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 1,51 % aus, was 13,95 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Columbia Sportswear-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 23, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Columbia Sportswear.