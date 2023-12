Was sagt man dazu, Coloplast?

Die Aktie von Coloplast A wurde einer technischen Analyse unterzogen, um die charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 819,84 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 748,4 DKK liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -8,71 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (748,58 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Coloplast A-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

Auf fundamentalen Aspekten betrachtet beträgt das KGV aktuell 35,53 und liegt damit 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Coloplast A in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des geringen Diskussionsfokus.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie von Coloplast A hin. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut" seitens der Redaktion. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Coloplast A in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.