Was sagt man dazu, Coal India?

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen, auf denen über Coal India diskutiert wird, haben unsere Analysten festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ausfiel. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Coal India in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Coal India derzeit bei 263,67 INR verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 365,6 INR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +38,66 Prozent entspricht. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +9,04 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Coal India wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Coal India wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 34,65 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da Coal India weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Coal India-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.