Was sagt man dazu, Clover Leaf Capital?

Die technische Analyse der Clover Leaf Capital-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen gleitenden Durchschnitt von 11,51 USD hatte, während der aktuelle Kurs bei 12 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,26 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,81 USD nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von +1,61 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Clover Leaf Capital-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Clover Leaf Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clover Leaf Capital-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 100, während der RSI25 bei 38,15 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Clover Leaf Capital.

Die Anleger-Stimmung bei Clover Leaf Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".