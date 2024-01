Was sagt man dazu, Clorox?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Clorox war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen positiven oder negativen Themen, über die diskutiert wurde. Aufgrund dieses neutralen Verhaltens der Anleger wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten jedoch in den letzten zwei Wochen auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale identifiziert, im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analysten haben die Aktie von Clorox in den letzten zwölf Monaten mit insgesamt 1 positiven, 3 neutralen und 5 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Clorox liegt bei 139,75 USD. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 142,72 USD deutet dies auf eine erwartete Kursentwicklung von -2,08 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Clorox beträgt derzeit 3,4 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent für die "Haushaltsprodukte"-Branche liegt. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clorox mit einem Wert von 32,39 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 46,86. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und führt zu einer "Gut"-Empfehlung von Seiten der Redaktion.