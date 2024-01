Was sagt man dazu, Christian Dior?

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Der Aktienkurs von Christian Dior hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 61,72 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Christian Dior derzeit um 61,72 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Christian Dior als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Christian Dior-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Christian Dior-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 749,44 EUR mit dem aktuellen Kurs (664,5 EUR) eine Abweichung von -11,33 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 684,91 EUR, was einer Abweichung von -2,98 Prozent entspricht und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse von Christian Dior wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Christian Dior in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend wird Christian Dior hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.