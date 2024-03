Was sagt man dazu, Chongqing ChuanYi Automation?

Der Aktienkurs von Chongqing Chuanyi Automation hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,94 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Informationstechnologie liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von -8,34 Prozent, und auch hier liegt die Rendite von Chongqing Chuanyi Automation mit 11,61 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Chongqing Chuanyi Automation keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chongqing Chuanyi Automation daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,77 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 29,14 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Durchschnitt bei 26,58 CNH liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+9,63 Prozent). Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Chongqing Chuanyi Automation mit 16,52 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) für "Elektronische Geräte und Komponenten". Damit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.