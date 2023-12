Was sagt man dazu, Chongqing ChuanYi Automation?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die technische Analyse der Chongqing Chuanyi Automation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 34,16 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 26,82 CNH weicht somit um -21,49 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (28,62 CNH) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -6,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für die Chongqing Chuanyi Automation-Aktie liegt bei 46,45 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder "überkauft" noch "überverkauft" an (Wert: 62,9), was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chongqing Chuanyi Automation eine Dividendenrendite von 2,06 % aus, was 1,04 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel insgesamt positiv sind. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen ebenfalls die positiven Meinungen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Jedoch ergibt die Analyse von Handelssignalen 0 "Gut"- und 2 "Schlecht"-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Chongqing Chuanyi Automation bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.