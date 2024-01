Was sagt man dazu, China Shineway Pharmaceutical?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die China Shineway Pharmaceutical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 35,48 weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Shineway Pharmaceutical.

In den letzten zwei Wochen wurde China Shineway Pharmaceutical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Shineway Pharmaceutical bei 7,87 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,8 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 7,07 HKD, was zu einer Bewertung "Gut" führt.

Investoren, die in die Aktie von China Shineway Pharmaceutical investieren, können bei einer Dividendenrendite von 6,12 % einen Mehrertrag in Höhe von 2,66 Prozentpunkten erzielen im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".