Was sagt man dazu, China Nonferrous Metal Construction?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 45,71. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 34. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau, was zu einer schlechten Bewertung führt, aufgrund einer Differenz von 2,07 Prozentpunkten.

In den letzten 12 Monaten hat die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie eine Outperformance von +3,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" erzielt, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen für die Aktie aufgehellt, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was insgesamt zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.