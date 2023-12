Was sagt man dazu, China National Medicine?

Der Aktienkurs von China National Medicines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -8,83 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China National Medicines im Branchenvergleich um +19,62 Prozent outperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,63 Prozent im letzten Jahr, und China National Medicines lag 13,42 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China National Medicines festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei China National Medicines keine Auffälligkeiten registriert wurden, wurde dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wurde. Insgesamt erhielt China National Medicines daher für diese Stufe ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China National Medicines-Aktie beträgt aktuell 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 53,34). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China National Medicines.

Die Diskussionen rund um China National Medicines auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen gehäuft, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten insgesamt sieben Handelssignale ermittelt werden, davon 3 "Gut"- und 4 "Schlecht"-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von China National Medicines bezüglich der Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.