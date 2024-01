Was sagt man dazu, China Life Insurance?

Weitere Suchergebnisse zu "China Life Insurance":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Life Insurance wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Life Insurance weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass China Life Insurance weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat China Life Insurance im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,03 Prozent erzielt, was 8,18 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,86 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt -6,2 Prozent, und China Life Insurance liegt aktuell 9,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 4,89 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (4,53 Prozent) für die Versicherungsbranche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Life Insurance eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,9 Euro für jeden Euro Gewinn von China Life Insurance zahlt. Dies liegt 40 Prozent über dem Durchschnitt für vergleichbare Werte in der Branche, der bei 10 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.