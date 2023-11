Was sagt man dazu, China Investments?

Die China Investments-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der China Investments-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der China Investments-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 50 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Investments-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,027 HKD weicht somit um -10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent) auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die China Investments-Aktie aus finanzieller und technischer Sicht aktuell eher ungünstig bewertet wird.