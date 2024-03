Was sagt man dazu, China Goldjoy?

Die Dividende von Renze Harvest weist derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -5,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Renze Harvest liegt der 7-Tage-RSI bei 72,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längerfristige RSI25 liegt bei 50,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Renze Harvest eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der technischen Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, wird der 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Dieser liegt für Renze Harvest bei 0,19 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,119 HKD (-37,37 Prozent Abweichung) liegt. Aufgrund dieser Daten erhält Renze Harvest eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,83 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Renze Harvest basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Renze Harvest gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen ohne besondere Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Renze Harvest auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.