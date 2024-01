Was sagt man dazu, China Carbon Graphite?

China Carbon Graphite wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie von unserer Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Es gab in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert und insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Carbon Graphite in Social Media. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Carbon Graphite wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der China Carbon Graphite bei einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 100 jedoch auf einem Niveau, das von unseren Analysten als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für China Carbon Graphite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.