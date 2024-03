Was sagt man dazu, Chi Ho Development?

Die Aktie von Chi Ho Development wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt wurde Chi Ho Development daher als neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse wurde festgestellt, dass die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 4,88 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen". Daher erhielt die Aktie eine "gute" Bewertung in der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigte an, dass Chi Ho Development momentan überverkauft ist, was zu einer "guten" Einstufung führte. Der 25-Tage-RSI deutete darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "neutralen" Bewertung führte. Insgesamt wurde Chi Ho Development in diesem Punkt der Analyse als "gut" bewertet.

Abschließend wurde der aktuelle Kurs der Chi Ho Development von 0.067 HKD unter technischen Gesichtspunkten bewertet. Der Abstand vom GD200 und GD50 führte zu einem "neutralen" Signal und einer "neutralen" Bewertung des Aktienkurses.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Chi Ho Development eine neutrale bis gute Bewertung in den verschiedenen Analysen.