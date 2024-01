Was sagt man dazu, Chevron?

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten fünfmal die Bewertung "Gut", viermal "Neutral" und keinmal "Schlecht" für Chevron vergeben. Damit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Chevron. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 30,58 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kurs von 149,16 USD, und erzeugen ein mittleres Kursziel von 194,78 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 68,24 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 41,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete Chevron in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,82 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 19,94 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,75 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Chevron in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Chevron zeigt, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

