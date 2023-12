Was sagt man dazu, Chemed?

Weitere Suchergebnisse zu "Chemed":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für Chemed abgegeben, da 1 Analyst die Aktie als "Buy" und kein Analyst sie als "Neutral" oder "Sell" eingestuft hat. Es gab keine Updates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 576 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -2,72 Prozent fallen könnte. Aufgrund dessen wurde die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Chemed-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,78 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" eine Unterbewertung signalisiert und zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität unter den Anlegern hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde festgestellt, dass die Aktie durchschnittlich viel Aufmerksamkeit erhält, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chemed-Aktie liegt bei 29,98, was auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hinweist. Der RSI25 beträgt 44,38, was zu einer neutralen Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine positive Bewertung für die Chemed-Aktie.